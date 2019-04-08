Отдых в Турции на майские праздники выбрали 75% российских туристов

Абсолютное большинство российских туристов на майские праздники выбрали отдых в Турции - 75%, сообщила журналистам в понедельник руководитель пресс-службы туроператора TUI Россия и СНГ Лариса Аханова.

"Турция в этом году снова бьет рекорды, на нее приходится 75% всех продаж на майские праздники. Второе место - у Кипра (11%), третье - у ОАЭ (3%)", - сказала она.

По словам Л.Ахановой, на отдых россияне в среднем потратят 101 тыс. рублей на двоих. Продолжительность поездки составит 7 дней/6 ночей.

"На майские праздники в основном покупают туры по акциям раннего бронирования - таких продаж 65%. Цены остались практически на уровне 2018 года. Основная категория туристов - семьи, возрастные путешественники и молодежь", - уточнила она.

По данным туристического сервиса Ostrovok.ru, самыми популярными зарубежными городами для путешествия на майские праздники у самостоятельных туристов стали Париж, Прага, Барселона, Берлин и Ницца. В топ-10 также вошли Рим, Аланья, Нью-Йорк, Милан и Амстердам.

Средняя стоимость проживания в отеле 3* в Париже составила 9,6 тыс. рублей за ночь, в Праге - 6,1 тыс., в Барселоне - 10 тыс.

"В России самыми популярными городами для поездок на майские праздники стали Санкт-Петербург (4,6 тыс. за ночь в среднем в отеле 3*), Москва (3,5 тыс.), Ялта (5,5 тыс.), Севастополь (5,2 тыс.) и Казань (3,3 тыс.). Средний чек в этом году подрос из-за роста НДС на 2% - все издержки отельеров перераспределяются на туристов", - сообщила директор по маркетингу Ostrovok.ru Наталья Радченкова.