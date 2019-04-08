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Туризм 08.04.2019 15:19

Отдых в Турции на майские праздники выбрали 75% российских туристов

Абсолютное большинство российских туристов на майские праздники выбрали отдых в Турции - 75%, сообщила журналистам в понедельник руководитель пресс-службы туроператора TUI Россия и СНГ Лариса Аханова.

"Турция в этом году снова бьет рекорды, на нее приходится 75% всех продаж на майские праздники. Второе место - у Кипра (11%), третье - у ОАЭ (3%)", - сказала она.

По словам Л.Ахановой, на отдых россияне в среднем потратят 101 тыс. рублей на двоих. Продолжительность поездки составит 7 дней/6 ночей.

"На майские праздники в основном покупают туры по акциям раннего бронирования - таких продаж 65%. Цены остались практически на уровне 2018 года. Основная категория туристов - семьи, возрастные путешественники и молодежь", - уточнила она.

По данным туристического сервиса Ostrovok.ru, самыми популярными зарубежными городами для путешествия на майские праздники у самостоятельных туристов стали Париж, Прага, Барселона, Берлин и Ницца. В топ-10 также вошли Рим, Аланья, Нью-Йорк, Милан и Амстердам.

Средняя стоимость проживания в отеле 3* в Париже составила 9,6 тыс. рублей за ночь, в Праге - 6,1 тыс., в Барселоне - 10 тыс.

"В России самыми популярными городами для поездок на майские праздники стали Санкт-Петербург (4,6 тыс. за ночь в среднем в отеле 3*), Москва (3,5 тыс.), Ялта (5,5 тыс.), Севастополь (5,2 тыс.) и Казань (3,3 тыс.). Средний чек в этом году подрос из-за роста НДС на 2% - все издержки отельеров перераспределяются на туристов", - сообщила директор по маркетингу Ostrovok.ru Наталья Радченкова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИКИ, ТУРИЗМ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]