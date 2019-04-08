Отдых в Турции на майские праздники выбрали 75% российских туристов

Абсолютное большинство российских туристов на майские праздники выбрали отдых в Турции - 75%, сообщила журналистам в понедельник руководитель пресс-службы туроператора TUI Россия и СНГ Лариса Аханова.
"Турция в этом году снова бьет рекорды, на нее приходится 75% всех продаж на майские праздники. Второе место - у Кипра (11%), третье - у ОАЭ (3%)", - сказала она.
По словам Л.Ахановой, на отдых россияне в среднем потратят 101 тыс. рублей на двоих. Продолжительность поездки составит 7 дней/6 ночей.
"На майские праздники в основном покупают туры по акциям раннего бронирования - таких продаж 65%. Цены остались практически на уровне 2018 года. Основная категория туристов - семьи, возрастные путешественники и молодежь", - уточнила она.
По данным туристического сервиса Ostrovok.ru, самыми популярными зарубежными городами для путешествия на майские праздники у самостоятельных туристов стали Париж, Прага, Барселона, Берлин и Ницца. В топ-10 также вошли Рим, Аланья, Нью-Йорк, Милан и Амстердам.
Средняя стоимость проживания в отеле 3* в Париже составила 9,6 тыс. рублей за ночь, в Праге - 6,1 тыс., в Барселоне - 10 тыс.
"В России самыми популярными городами для поездок на майские праздники стали Санкт-Петербург (4,6 тыс. за ночь в среднем в отеле 3*), Москва (3,5 тыс.), Ялта (5,5 тыс.), Севастополь (5,2 тыс.) и Казань (3,3 тыс.). Средний чек в этом году подрос из-за роста НДС на 2% - все издержки отельеров перераспределяются на туристов", - сообщила директор по маркетингу Ostrovok.ru Наталья Радченкова.
МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Российская Nordwind Airlines летом начнет прямые рейсы из Воронежа в Баку
Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным Банком – президент Алиев
Разгерметизация трубопровода произошла на месторождении "Газпром нефти" в Оренбургской области
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Три партии Эстонии подписали коалиционный договор
ЕС интегрирует международные культурные связи в набор инструментов внешней политики
В Сеуле не стали выдвигать обвинений против посла Южной Кореи в Москве за недостаточностью доказательств
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»