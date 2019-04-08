Зеленскому запросили охрану в МВД Украины

Штаб кандидат в президенты Украины обратился в министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране попросил штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

По его словам, "Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса".