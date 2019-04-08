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СНГ 08.04.2019 17:45

Зеленскому запросили охрану в МВД Украины

Штаб кандидат в президенты Украины обратился в министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране попросил штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал на брифинге в понедельник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

По его словам, "Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей - обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса".

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, МВД, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]