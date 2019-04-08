Путин и Эрдоган обсуждают в Кремле двусторонние отношения и сотрудничество в различных сферах

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсуждают международное сотрудничество, ВТС и совместные проекты.
В начале переговоров В.Путин предложил турецкому президенту обсудить двусторонние отношения, и напомнил, что позже у них состоится встреча с представителями деловых кругов.
"Мы наблюдаем и констатируем хороший уровень развития наших отношений, темп рост торговли 15%, общий объем достиг 25 млрд долларов, реализуются крупные проекты", - сказал глава государства, напомнив о проектах АЭС "Аккую", которая должна быть запущена в 2023 году, и о "Турецком потоке".
Президент РФ напомнил, что недавно произошла стыковка морской и наземной части "Турецкого потока".
"У нас очень большой объем сотрудничества в сфере международных отношений, здесь у нас тоже активно развиваются контакты и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств обороны, и военно-технического сотрудничества - вопросов, которые предстоит нам обсудить и решить", - сказал В.Путин.
В свою очередь Р.Эрдоган отметил, что в понедельник по итогам переговоров будет подписано три соглашения. "Таким образом, мы сделаем еще один шаг для будущего наших стран", - сказал он.
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