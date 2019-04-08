Эрдоган назвал на встрече с Путиным борьбу с терроризмом в Сирии общей задачей

Борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, является важной частью российско-турецкого сотрудничества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Другая важная часть нашего сотрудничества заключается в том, что мы с вами совместно продолжаем борьбу с террористическими группировками, которые представляют угрозу нашему региону", - сказал Р.Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Особенно это касается шагов, которые мы уже предприняли в сирийском направлении, и будем предпринимать в этом направлении", - отметил он.

Президент Турции добавил, что заседание совета сотрудничество Росии и Турции высшего уровня, которое пройдет в понедельник, имеет в этом плане большое значение.