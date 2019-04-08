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Дальнее зарубежье 08.04.2019 17:33

Эрдоган назвал на встрече с Путиным борьбу с терроризмом в Сирии общей задачей

Борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, является важной частью российско-турецкого сотрудничества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Другая важная часть нашего сотрудничества заключается в том, что мы с вами совместно продолжаем борьбу с террористическими группировками, которые представляют угрозу нашему региону", - сказал Р.Эрдоган в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Особенно это касается шагов, которые мы уже предприняли в сирийском направлении, и будем предпринимать в этом направлении", - отметил он.

Президент Турции добавил, что заседание совета сотрудничество Росии и Турции высшего уровня, которое пройдет в понедельник, имеет в этом плане большое значение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]