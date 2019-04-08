Международная конференция по евразийской интеграции пройдет в Казахстане в четверг - МИД

В столице Казахстана 11 апреля состоится международная конференция, приуроченная к 25-летию идеи инициативы евразийской интеграции, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"11 апреля в Нур-Султане состоится международная научно-практическая конференция, посвящённая 25-летию евразийской инициативы первого президента Казахстана - елбасы (лидера нации - ИФ) Нурсултана Назарбаева", - сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник в казахстанской столице.

Организаторами конференции являются Библиотека и Фонд первого президента Казахстана совместно с МГУ им. Ломоносова при поддержке администрации президента Казахстана и администрации президента РФ, министерства иностранных дел Казахстана и России, сообщил казахстанский дипломат.

"В официальном открытии конференции примут участие представители администраций президентов Казахстана и России, представители Евразийской экономической комиссии, спикеры и депутаты парламентов Казахстана и России, МГУ, Евразийский национальный университет им. Гумилева, и вузов Евразийской ассоциации университетов", - добавил А.Смадияров.

По словам А.Смадиярова, конференция предполагает осмысление стратегического видения и направления практической реализации идеи евразийской интеграции, впервые высказанной Н.Назарбаевым 25 лет назад Москве в стенах МГУ.