Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2019 18:02

Президент Южной Кореи в апреле посетит Казахстан в рамках турне по Центральной Азии - МИД

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21-23 апреля в рамках своего центральноазиатского турне нанесет визит в Казахстан, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"21-23 апреля состоится государственный визит президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан в рамках его турне по странам Центральной Азии", - сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник в казахстанской столице.

"Запланирована его встреча с первым президентом Республики Казахстан, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым и главой государства Касым-Жомартом Токаевым", - добавил казахстанский дипломат.

По данным МИД Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, актуальные вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Корейском полуострове.

"В присутствии глав государств планируется подписать ряд соглашений и меморандумов, в том числе договора о передаче осуждённых лиц и программы обновлённого сотрудничества "Свежий ветер", которая охватывает такие сферы, как новые технологии, инфраструктура, логистика, промышленность, сельское хозяйство", - сказал представитель МИД Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Южной Кореи в конце мая приедет с визитом в Казахстан Назарбаев пригласил нового президента Южной Кореи в Казахстан Астана разделяет позицию Сеула по "ядерной проблеме" КНДР и объединению полуострова - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]