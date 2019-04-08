Президент Южной Кореи в апреле посетит Казахстан в рамках турне по Центральной Азии - МИД

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21-23 апреля в рамках своего центральноазиатского турне нанесет визит в Казахстан, сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

"21-23 апреля состоится государственный визит президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан в рамках его турне по странам Центральной Азии", - сказал А.Смадияров на брифинге в понедельник в казахстанской столице.

"Запланирована его встреча с первым президентом Республики Казахстан, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым и главой государства Касым-Жомартом Токаевым", - добавил казахстанский дипломат.

По данным МИД Казахстана, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, актуальные вопросы международной повестки, в том числе ситуация на Корейском полуострове.

"В присутствии глав государств планируется подписать ряд соглашений и меморандумов, в том числе договора о передаче осуждённых лиц и программы обновлённого сотрудничества "Свежий ветер", которая охватывает такие сферы, как новые технологии, инфраструктура, логистика, промышленность, сельское хозяйство", - сказал представитель МИД Казахстана.