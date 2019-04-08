Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 08.04.2019 15:26

Азерлотерея увеличила в 2018г выручку от продажи лотерейных билетов на 55%

Доходы ОАО «Азерлотерея» в 2018 году составили 40 млн 947,2 тыс. манатов из которых на выручку от продажи лотерейных билетов пришлось 40 млн. 552,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Как сообщалось ранее, выручка общества в 2017 году от продажи лотерейных билетов составила 26 млн 172,173 тыс. манатов. Таким образом, в 2018 году выручка увеличилась на 55%.

В 2018 году Азерлотерея продала 36 млн 731,285 тыс. лотерейных билетов. При этом за наличные проданы билеты на сумму 33 млн 996,1 манатов, еще на 6 млн 342,5 тыс. манатов продано билетов посредством специальных терминалов, на 214,3 тыс. манатов – через интернет.

«Из выручки от продажи билетов в 2018 году 24 млн 253,2 тыс. манатов, т.е. 59,8% было направлено на формирование выигрышного фонда по лотерейным играм», - отметили в обществе.

Согласно данным общества, в 2018 году в рамках лотерей их участники выиграли 11 джек-потов (общий размер выигрышей по джек-потам составил 1 млн 76 тыс. манатов). По итогам 2017 года участники лотерей выиграли 16 джек-потов (общий размер выигрышей по джек-потам составил 1 млн 252,5 тыс. манатов).

АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРЛОТЕРЕЯ, ВЫРУЧКА


Похожие новости


Азерлотерея в 2016г увеличила выручку от продажи лотерейных билетов на 21% Азерлотерея в 2015г выручила около 28 млн манатов от продажи лотерейных билетов Азерлотерея увеличила в 2012 году выручку от продажи лотерейных билетов на 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]