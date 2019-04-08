Азерлотерея увеличила в 2018г выручку от продажи лотерейных билетов на 55%

Доходы ОАО «Азерлотерея» в 2018 году составили 40 млн 947,2 тыс. манатов из которых на выручку от продажи лотерейных билетов пришлось 40 млн. 552,9 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Как сообщалось ранее, выручка общества в 2017 году от продажи лотерейных билетов составила 26 млн 172,173 тыс. манатов. Таким образом, в 2018 году выручка увеличилась на 55%.
В 2018 году Азерлотерея продала 36 млн 731,285 тыс. лотерейных билетов. При этом за наличные проданы билеты на сумму 33 млн 996,1 манатов, еще на 6 млн 342,5 тыс. манатов продано билетов посредством специальных терминалов, на 214,3 тыс. манатов – через интернет.
«Из выручки от продажи билетов в 2018 году 24 млн 253,2 тыс. манатов, т.е. 59,8% было направлено на формирование выигрышного фонда по лотерейным играм», - отметили в обществе.
Согласно данным общества, в 2018 году в рамках лотерей их участники выиграли 11 джек-потов (общий размер выигрышей по джек-потам составил 1 млн 76 тыс. манатов). По итогам 2017 года участники лотерей выиграли 16 джек-потов (общий размер выигрышей по джек-потам составил 1 млн 252,5 тыс. манатов).
АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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