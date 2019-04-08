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СНГ 08.04.2019 15:29

Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков

Беларусь выступает категорическим противником возникновения и эскалации конфликтов в мире, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью информационному агентству Турции "Анадолу".

"Сегодня создано напряжение совсем рядом у наших границ - в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит (дай бог, чтобы это не переросло в какой-то международный конфликт и столкновение). Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете уже как гражданин Турции, что происходит рядом с вами - в Сирии, Ираке", - сказал А.Лукашенко.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент уверен, что раз подобные конфликты возникают, значит, они кому-то нужны.

"Мой тезис подтверждает то, что эти конфликты возникают в странах с богатыми природными ресурсами, которые занимают важнейшее геополитическое положение на карте мира. Значит, кому-то нужны эти ресурсы, кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают это географически и стратегически важное положение", - сказал А.Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссия в этом не заинтересована. "Нам, белорусам, это надо? Нет! Даже если мы очень заинтересованы как государство в природных ископаемых, ресурсах, потому что мы не являемся глобальным игроком и не имеем имперской психологии, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы", - продолжил президент.

По его мнению, "все горит от главных мировых игроков".

"Что это за игроки, - вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие занимаются риторикой (очень много кричат, но, тем не менее, подливают масла в огонь), третьи молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Прежде всего, эту - разделяй и властвуй", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, МИР, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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