Президент Казахстана обсудил с руководством парламента и правительства вопросы внутренней политики страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на встрече с руководителями парламента, правительства и Конституционного совета страны обсудил актуальные вопросы внутренней политики, сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие спикер сената Дарига Назарбаева, премьер-министр Аскар Мамин, председатель Конституционного совета Кайрат Мами, зампредседателя мажилиса Владимир Божко, говорится в сообщении пресс-службы.