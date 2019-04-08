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СНГ 08.04.2019 18:16

Президент Казахстана обсудил с руководством парламента и правительства вопросы внутренней политики страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник на встрече с руководителями парламента, правительства и Конституционного совета страны обсудил актуальные вопросы внутренней политики, сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие спикер сената Дарига Назарбаева, премьер-министр Аскар Мамин, председатель Конституционного совета Кайрат Мами, зампредседателя мажилиса Владимир Божко, говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]