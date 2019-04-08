Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС

Американский астронавт Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак в понедельник вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для устранения неполадок в системе ее энергоснабжения и проведения плановых работ, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Это уже третий выход в космос членов экипажа МКС в текущем году и 216-й в истории станции. Астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 14:31 мск. Для канадца Давида Сен-Жака это первый выход в космос.

В ходе 6,5-часового пребывания за боротом станции им предстоит заменить один из вышедших из строя внешних литий-ионных аккумуляторов для солнечных панелей МКС, который был недавно установлен американскими астронавтами, сообщил на минувшей неделе на брифинге в Хьюстоне (штат Техас) представитель Центра пилотируемых полетов имени Линдона Джонсона Кеннетт Тодд.

"Один из (новых - ИФ) аккумуляторов вышел из строя, - сказал он. - Астронавтам придется переустановить ранее снятый (старый - ИФ) никель-водородный аккумулятор в то гнездо, где находился вышедший из строя аккумулятор, а также адаптерную панель для него". По его словам, в этих целях будет использована дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2.

Астронавтам также предстоит заменить вышедший из строя блок для подзарядки аккумуляторов. Кроме того они должны проложить резервный кабель питания для манипулятора Canadarm-2 и установить на корпусе устройства для обеспечения надежной беспроводной связи за бортом МКС.

Как сообщалось, в ходе первых двух выходов в космос в текущем году американские астронавты проводили работы по замене старых никель-водородных аккумуляторов на новые, более мощные литий-ионные на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Перед этим они также устанавливали на электрощите адаптерные панели для подключения новых аккумуляторов, которые были доставлены на МКС в сентябре прошлого года седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.