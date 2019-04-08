Нефть дорожает на сигналах сокращения предложения, цена Brent выросла до $70,69 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на ожиданиях дальнейшего снижения предложения сырья на мировом рынке.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью Bloomberg TV в понедельник, что ОПЕК по-прежнему сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые пока "слишком высоки" и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей.

Тем временем, эскалация конфликта в Ливии, где добыча нефти в прошлом месяце составляла 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), создает риск дефицита поставок на мировой рынок, отмечают эксперты.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 составляет $70,69 за баррель, что на $0,35 (0,5%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,33 (0,52%) - до $63,41 за баррель.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что в воскресенье нанесла первый воздушный удар по пригороду Триполи, передают западные СМИ.

В свою очередь бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.

"В случае возникновения перебоев в экспорте нефти из Ливии, нефтяной рынок столкнется с недостатком поставок во втором квартале", - отмечает аналитик Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритш.

Подъем нефтяного рынка ограничивается сигналами потенциального увеличения добычи нефти в США. Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе повысилось на 15 единиц - до 831 установки, рост стал первым с середины февраля, свидетельствуют данные Baker Hughes.