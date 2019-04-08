Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным Банком – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дэвида Малпасса с избранием на пост президента Всемирного Банка.
«Мы придаем большое значение сотрудничеству Азербайджана с Всемирным банком. В этой связи хочу отметить тесное участие Всемирного банка в финансировании крупномасштабных инфраструктурных проектов и экономических реформ, реализуемых в нашей стране», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте главы государства.
И.Алиев пожелал Д.Малпассу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. «Надеюсь, что мы не пожалеем взаимных усилий для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах, охваченных деятельностью ВБ», - подчеркнул президент Азербайджана.
Д.Малпасс с 9 апреля 2019 года начнет выполнять обязанности президента ВБ.
Д.Малпасс - 62-летний республиканец, во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. Он получил степень бакалавра в Колорадском колледже и степень магистра делового администрирования (МВА) в Денверском университете. Д.Малпасс изучал международную экономику в аспирантуре Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.
С сентября 2017 года он занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам, представляя страну на совещаниях замминистров финансов G7 и G20, совещаниях ВБ и Международного валютного фонда, а также на мероприятиях Совета по финансовой стабильности, Организации экономического сотрудничества и развития и Корпорации частных зарубежных инвестиций.
Р.Бабаев
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