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Финансы 08.04.2019 16:08

Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Всемирным Банком – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дэвида Малпасса с избранием на пост президента Всемирного Банка.

«Мы придаем большое значение сотрудничеству Азербайджана с Всемирным банком. В этой связи хочу отметить тесное участие Всемирного банка в финансировании крупномасштабных инфраструктурных проектов и экономических реформ, реализуемых в нашей стране», - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте главы государства.

И.Алиев пожелал Д.Малпассу крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. «Надеюсь, что мы не пожалеем взаимных усилий для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах, охваченных деятельностью ВБ», - подчеркнул президент Азербайджана.

Д.Малпасс с 9 апреля 2019 года начнет выполнять обязанности президента ВБ.

Д.Малпасс - 62-летний республиканец, во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. Он получил степень бакалавра в Колорадском колледже и степень магистра делового администрирования (МВА) в Денверском университете. Д.Малпасс изучал международную экономику в аспирантуре Школы дипломатической службы Джорджтаунского университета.

С сентября 2017 года он занимал пост заместителя министра финансов США по международным делам, представляя страну на совещаниях замминистров финансов G7 и G20, совещаниях ВБ и Международного валютного фонда, а также на мероприятиях Совета по финансовой стабильности, Организации экономического сотрудничества и развития и Корпорации частных зарубежных инвестиций.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]