Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник по итогам больших национальных дебатов, посвященных протестам "желтых жилетов" заявил о необходимости значительно снизить налоги, сообщают французские СМИ.
"Дебаты отчетливо показали, в каком направлении необходимо двигаться. Нам нужно снизить налоги, и сделать это как можно скорее", - заявил он журналистам в Париже.
Большие национальные дебаты - формат диалога между правительством Франции и общественностью, запущенный в январе 2019 года в ответ на движение "желтых жилетов" и нацеленный на урегулирования ситуации с массовыми протестами в стране.
Первые масштабные акции протеста начались во Франции в середине ноября 2018 года, они были направлены против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтых жилетов", основную часть которого составляли недовольные автомобилисты. Протестующие надевали светоотражающие жилеты желтого цвета, которые хранятся в машинах у всех шоферов.
Основной целью акций был протест против планов по повышению налога на бензин, однако со временем перечень претензий протестующих значительно расширился, затронув другие аспекты внутренней политики в том числе экологию и миграцию.
Движение не связано с какой бы то ни было политической партией, не координируется с профсоюзами. У него нет четкой иерархии: многие указания демонстранты получают от единомышленников через соцсети.
Пик протестного движения во Франции пришелся на 1 декабря 2018 года, когда участие в демонстрациях приняли сотни тысяч человек. В Париже произошли масштабные беспорядки.
После серии беспорядков власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о решении не повышать налог на горючее. Кроме того, он сообщил о ряде социально-экономических мер, направленных на самые незащищенные слои населения. В частности, было решено повысить на 100 евро ежемесячный минимальный размер оплаты труда.
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции стали уже менее массовыми.
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана отработали задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям
МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Путин признает проблемы в обсуждении с Турцией цен на российский газ, но уверен, что решение будет найдено
Турецкий государственный энергохолдинг претендует на 10% в проекте АЭС "Аккую" - Лихачёв
Цены на нефть выросли до максимумов с ноября, Brent на уровне $70,87 за баррель
Рынок выездного туризма из РФ в 2019 году имеет все шансы восстановиться до докризисного уровня
В Грузии упразднили выпускные экзамены в школах
Центр Баку перекроют на 8 дней для движения транспорта в связи с проведением этапа Ф-1
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»