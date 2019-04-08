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08.04.2019 16:29

Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий

Делегация банка ВТБ (Азербайджан) приняла участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий, которое состоялось в Баку в рамках визита министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Сотрудники банка провели ряд встреч с представителями крупнейших сельскохозяйственных и промышленных компаний.

Кроме того, в рамках мероприятия председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин принял участие в круглом столе, организованном представительством Российского Экспортного Центра в Азербайджане. Участники обсудили перспективы развития делового сотрудничества в сфере промышленности и вопросы цифровизации продуктовой линейки в данной сфере.

«Подобные мероприятия способствуют выстраиванию прямого диалога между предпринимателями России и Азербайджана. Банк ВТБ (Азербайджан) со своей стороны готов предложить выгодные условия для сотрудничества, внося свой вклад в развитие и укрепление экономических связей между нашими странами», - отметил Евгений Кирин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]