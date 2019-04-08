Президент Алиев выделил средства на проектирование и начало строительства больницы на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству здравоохранения из госбюджета 1 млн манатов на проектирование и строительство Центральной больницы в Самухском районе.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде