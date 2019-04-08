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Дальнее зарубежье 08.04.2019 19:03

Кандидат в президенты Литвы Андрюкайтис предлагает отказаться от агрессивной риторики в отношении России

Еврокомиссар и кандидат социал-демократов на пост президента Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис предлагает "развивать политику в отношении России".

"Следует ясно сказать, где мы не будем договариваться и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения", - сказал кандидат, представляя свою предвыборную программу.

По его словам, Вильнюсу стоит осознать, что один аспект - это поведение в отношении Кремля, а второй - "поведение Литвы в отношении российского бизнеса, науки, культуры, людей, сотрудничества по вопросам торговли и т.д.

Он напомнил о решении президента Эстонии Керсти Калюлайд посетить Москву.

"Вот президент внезапно решает отправиться в Москву, все затихли и начали думать, что делать. Это очень красноречиво говорит о том, что нам следует освободиться от роли государства, во внешней политике которого один вопрос, освободиться от этого страха и синдрома, вернуть комплексное осознание мира, в котором мы находимся", - сказал политик.

В программе В.П.Андрюкайтиса говорится: "Ошибочно изолировать себя или использовать агрессивную риторику (. . .) Поддерживая сторонников демократии и прав человека в России, мы также готовы к открытому и прямому политическому диалогу с властями этой страны".

Как отмечается в документе, "должно оставаться прагматичное экономическое сотрудничество и настрой поддерживать отношения между людьми".

В.П.Андрюкайтис баллотируется в президенты Литвы в третий раз, ранее он участвовал в выборах главы государства в 1997 и 2002 годах.

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Тэги: ЛИТВА, СОЦИАЛ/ДЕМОКРАТЫ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]