Кандидат в президенты Литвы Андрюкайтис предлагает отказаться от агрессивной риторики в отношении России

Еврокомиссар и кандидат социал-демократов на пост президента Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис предлагает "развивать политику в отношении России".
"Следует ясно сказать, где мы не будем договариваться и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения", - сказал кандидат, представляя свою предвыборную программу.
По его словам, Вильнюсу стоит осознать, что один аспект - это поведение в отношении Кремля, а второй - "поведение Литвы в отношении российского бизнеса, науки, культуры, людей, сотрудничества по вопросам торговли и т.д.
Он напомнил о решении президента Эстонии Керсти Калюлайд посетить Москву.
"Вот президент внезапно решает отправиться в Москву, все затихли и начали думать, что делать. Это очень красноречиво говорит о том, что нам следует освободиться от роли государства, во внешней политике которого один вопрос, освободиться от этого страха и синдрома, вернуть комплексное осознание мира, в котором мы находимся", - сказал политик.
В программе В.П.Андрюкайтиса говорится: "Ошибочно изолировать себя или использовать агрессивную риторику (. . .) Поддерживая сторонников демократии и прав человека в России, мы также готовы к открытому и прямому политическому диалогу с властями этой страны".
Как отмечается в документе, "должно оставаться прагматичное экономическое сотрудничество и настрой поддерживать отношения между людьми".
В.П.Андрюкайтис баллотируется в президенты Литвы в третий раз, ранее он участвовал в выборах главы государства в 1997 и 2002 годах.
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