ЕС призвал к скорейшему началу переговоров между правительством в Кабуле и талибами

Европейский союз призвал правительство Афганистана и движение "Талибан" (запрещено в РФ) активизировать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта между ними на основе переговоров.

"Совет (ЕС) рекомендует, чтобы прямые переговоры между афганцами - правительством Афганистана и движением "Талибан" - начались по существу и как можно скорее", - говорится в постановлении, принятом в понедельник Советом ЕС на уровне министров иностранных дел.

ЕС подтверждает готовность поддержать мирный процесс и его имплементацию. Он готов помочь сделать этот процесс инклюзивным; содействовать реформам, включая реформу сектора безопасности; выступать гарантом мирного процесса по запросу сторон; содействовать реинтеграции боевиков и их семей, региональной торговле и способности к взаимодействию.

Совет считает важным, чтобы мирное соглашение было заключено всеми сторонами и одобрено правительством Афганистана, влекло за собой отказ от насилия, противостояло любой угрозе со стороны транснациональных террористических организаций, действующих с афганской территории. Они должно соблюдать принцип верховенства права и уважать универсальные права всех афганцев, в частности, женщин, детей и лиц, принадлежащих к меньшинствам. Соглашение призвано обеспечить преемственность афганского государства, его институтов и конституционного порядка; создать возможности для подотчетности, в том числе через судебную систему переходного периода, а также для рассмотрения жалоб жертв конфликта в Афганистане.

ЕС подтверждает важность значимого участия женщин во всех мирных инициативах, включая официальные и неформальные мирные переговоры.

"ЕС также подтверждает важность проведения в 2019 году инклюзивных, заслуживающих доверия и прозрачных выборов президента, провинциальных советов и районных советов, которые послужат важным элементом укрепления демократии и стабильности в Афганистане", - подчеркивается в постановлении Совета ЕС.