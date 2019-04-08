Хафтар может взять Триполи, если заручится поддержкой племен и кланов ключевых регионов Ливии - российский эксперт

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар может успешно завершить бросок на столицу страны при условии достижения консенсуса с племенами и клановыми группировками крупнейших провинций Ливии, считает российский политолог-африканист Александр Ткаченко.

"Ситуация на военно-политическом поле в Ливии трудно поддается прогнозу. Тем не менее, не исключено, что Хафтар может взять столицу и полностью овладеть ситуацией на западе страны", - заявил в понедельник "Интерфаксу" А.Ткаченко, заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Института Африки РАН.

По оценке эксперта, Х.Хафтар сможет рассчитывать на успешное завершение своей военной операции в случае, если получит согласие племен и кланов ключевых регионов Ливии.

"Он заявляет о стремлении к сильной централизованной власти, в которой Ливия в настоящее время, действительно, нуждается. При этом Хафтар прекрасно понимает, что централизованная власть окажется дееспособной лишь при условии нахождения опоры и так называемых региональных центров силы. Соответственно, маршалу потребуется поддержка везде - и на востоке, и в центре, и на западе. Есть ли все это у Хафтара - большой вопрос", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля командующий ливийской национальной армией Х.Хафтар объявил о начале наступления ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

В свою очередь премьер-министр Ливии Ф.Сарадж объявил мобилизацию правительственных сил для того, чтобы остановить продвижение армии Х.Хафтара.

Бои между сторонами конфликта уже идут на окраинах Триполи.