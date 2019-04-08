Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2019 19:42

Сальвини винит банкиров и бюрократов в разрушении "европейской мечты"

Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини в понедельник обвинил бюрократов и банкиров в том, что их власть над Европой нанесла урон "европейской мечты".

Такие заявления прозвучали на фоне проходящей в Милане встрече популистских партий Европы с целью сформировать альянс в преддверии майских выборов в Европейский парламент.

"Те, кто подрывают европейскую мечту - бюрократы, благодетели человечества, банкиры - слишком долго правили Европой. Мы хотим, чтобы народ вернулся к управлению Европой", - приводят слова М.Сальвини западные СМИ.

"Мы расширяем сообщество, семью. Мы работаем над новой европейской мечтой", - отметил М.Сальвини.

Он добавил, что большая встреча европейских популистов намечена на 18 мая, и в частности, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен посетит её.

Однако на встрече в Милане в понедельник 8 апреля не представлены французское "Национальное объединение", правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" и "Фидес - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, САЛЬВИНИ, ЕВРОПА, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]