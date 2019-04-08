Вице-премьер Италии и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини в понедельник обвинил бюрократов и банкиров в том, что их власть над Европой нанесла урон "европейской мечты".

Такие заявления прозвучали на фоне проходящей в Милане встрече популистских партий Европы с целью сформировать альянс в преддверии майских выборов в Европейский парламент.

"Те, кто подрывают европейскую мечту - бюрократы, благодетели человечества, банкиры - слишком долго правили Европой. Мы хотим, чтобы народ вернулся к управлению Европой", - приводят слова М.Сальвини западные СМИ.

"Мы расширяем сообщество, семью. Мы работаем над новой европейской мечтой", - отметил М.Сальвини.

Он добавил, что большая встреча европейских популистов намечена на 18 мая, и в частности, лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен посетит её.

Однако на встрече в Милане в понедельник 8 апреля не представлены французское "Национальное объединение", правящая в Польше консервативная партия "Право и справедливость" и "Фидес - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.