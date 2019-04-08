МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан

МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для стран-членов НАТО для осуществления перевозок в Афганистан.

Ранее немецкая Spiegel распространила информацию, что Азербайджан с марта отказался давать разрешение самолетам НАТО лететь над своей территорией в Афганистан.

«Эти необоснованные обвинения не основываются на конкретные факты. Азербайджан сотрудничал, в настоящее время сотрудничает и готов в будущем продолжать сотрудничество со странами-членами НАТО на основе принципов партнерства и норм международного права», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

По ее словам, опубликованные в германской прессе информации и обвинения (о закрытии коридора – ИФ), наряду с тем, что создают недопонимание, также говорят об определенной предвзятости по отношению к Азербайджану.

Ф.Исазаде