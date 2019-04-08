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Внешняя политика 08.04.2019 17:05

МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан

МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для стран-членов НАТО для осуществления перевозок в Афганистан.

Ранее немецкая Spiegel распространила информацию, что Азербайджан с марта отказался давать разрешение самолетам НАТО лететь над своей территорией в Афганистан.

«Эти необоснованные обвинения не основываются на конкретные факты. Азербайджан сотрудничал, в настоящее время сотрудничает и готов в будущем продолжать сотрудничество со странами-членами НАТО на основе принципов партнерства и норм международного права», - говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

По ее словам, опубликованные в германской прессе информации и обвинения (о закрытии коридора – ИФ), наряду с тем, что создают недопонимание, также говорят об определенной предвзятости по отношению к Азербайджану.

Ф.Исазаде

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Тэги: НАТО, ПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]