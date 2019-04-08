Центр Баку перекроют на 8 дней для движения транспорта в связи с проведением этапа Ф-1

Центральные улицы Баку будут закрыты с 22 по 30 апреля для движения транспорта в связи с «Гран-при Азербайджана» гонок серии «Формула-1», запланированных на 26-28 апреля.
Как сообщают организаторы гонок, дорожное движение на гоночной трассе Baku City Circuit и прилегающих к ней городских улицах будет полностью перекрыто с 01:00 понедельника, 22 апреля, до 06:00 вторника, 30 апреля.
«Однако, это не помешает пешеходному движению - жители и гости Баку смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, используя наземные и подземные переходы», - отмечают организаторы.
В частности, временные наземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалият, а также на пересечении улиц Хагани и Рашида Бейбутова, улицы Хагани и проспекта Азадлыг, проспекта Нефтчиляр и улицы Рашида Бейбутова.
Территория Национального Приморского парка (от Бакинского морского вокзала до круга Азнефть), где на время гонки расположится развлекательная зона «Формулы-1», будет закрыта для лиц, не имеющих билеты, с 08:00 среды, 24 апреля. Ограничения будут сняты в понедельник, 29 апреля.
«В связи с проведением концертной программы гоночного уик-энда в концертном комплексе Crystal Hall, автомобильная дорога от круга Азнефть до Площади Государственного Флага будет закрыта для транспортных средств 27 и 28 апреля с 17.00 до 04.00», - указывают организаторы.
Р.Бабаев
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