Российская Nordwind Airlines летом начнет прямые рейсы из Воронежа в Баку

Российская авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») планирует летом 2019 года начать прямые полеты по маршруту Воронеж-Баку, сообщил советник гендиректора УК «Авиасервис», в ведении которой находится Воронежский аэропорт, Андрей Шагунов.
«Прямое воздушное сообщение между Воронежем и Баку планируется открыть летом 2019 года. Обслуживать маршрут будут самолеты авиакомпании Nordwind Airlines. Сейчас ведутся переговоры (с азербайджанской стороной –ИФ)», - отметил А.Шагунов в интервью изданию «Вести Воронеж».
По его словам, выполнение рейсов между Воронежем и Баку должно быть согласовано в Росавиации, после чего стороны обсудят дату начала полетов и частоту рейсов
Издание отмечает, что решение по открытию рейсов станет известно к концу мая- началу июня.
Н.Аббасова
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