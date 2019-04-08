ЮАР понижает уровень дипотношений с Израилем из-за Палестины

Власти ЮАР преобразовали посольство в Тель-Авиве в бюро по связям с Израилем, реализовав решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами.
Причиной такого шага стало "невыполнение Израилем своих обязательств в отношении Палестины", сообщило в понедельник издание NEWSru Israel со ссылкой на главу МИД Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу.
Министр заявила, что отныне миссия в Тель-Авиве "не имеет полномочий на политические и экономические шаги, а также торговое сотрудничество и коммерческую активность".
По словам Л.Сисулу, задачей сотрудников бюро станет "консульская деятельность и помощь конкретным людям".
В минувшую глава МИД ЮАР заявила, что Претория навсегда отзывает своего посла из Израиля в знак протеста против политики израильского правительства. Л.Сисулу также подчеркнула, что это станет первым шагом на пути сокращения связей между двумя странами.
Южноафриканские власти неоднократно выражали солидарность с "палестинским сопротивлением", которое граждане этой страны отождествляют с борьбой против действовавшего до 1994 года в ЮАР режима расовой сегрегации - апартеида.
В прошлом году Претория призвала армию обороны Израиля "выйти из сектора Газа и положить конец насильственным и разрушительным вторжениям на палестинские территории", отмечает издание.
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