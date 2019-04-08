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Дальнее зарубежье 08.04.2019 20:21

ЮАР понижает уровень дипотношений с Израилем из-за Палестины

Власти ЮАР преобразовали посольство в Тель-Авиве в бюро по связям с Израилем, реализовав решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами.

Причиной такого шага стало "невыполнение Израилем своих обязательств в отношении Палестины", сообщило в понедельник издание NEWSru Israel со ссылкой на главу МИД Южно-Африканской Республики Линдиве Сисулу.

Министр заявила, что отныне миссия в Тель-Авиве "не имеет полномочий на политические и экономические шаги, а также торговое сотрудничество и коммерческую активность".

По словам Л.Сисулу, задачей сотрудников бюро станет "консульская деятельность и помощь конкретным людям".

В минувшую глава МИД ЮАР заявила, что Претория навсегда отзывает своего посла из Израиля в знак протеста против политики израильского правительства. Л.Сисулу также подчеркнула, что это станет первым шагом на пути сокращения связей между двумя странами.

Южноафриканские власти неоднократно выражали солидарность с "палестинским сопротивлением", которое граждане этой страны отождествляют с борьбой против действовавшего до 1994 года в ЮАР режима расовой сегрегации - апартеида.

В прошлом году Претория призвала армию обороны Израиля "выйти из сектора Газа и положить конец насильственным и разрушительным вторжениям на палестинские территории", отмечает издание.

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Тэги: ЮАР, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]