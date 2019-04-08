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СНГ 08.04.2019 20:25

Делегация Госдумы направится в КНДР 11 апреля

Совет Госдумы в понедельник принял решение направить делегацию в Пхеньян в период с 11 по 15 апреля 2019 года, сообщил "Интерфаксу" участник заседания Совета, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Даты поездки согласованы с 11 по 16 апреля", - сказал Л.Калашников.

Согласно решению Думы, депутаты примут участие в мероприятиях, посвященных 70-летию заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР в связи с приглашением посольства Корейской Народно-Демократической Республики в РФ по поручению Центрального комитета Трудовой партии Кореи, отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, в делегацию войдут представители всех думских фракций, возглавит делегацию руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, КНДР, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]