Делегация Госдумы направится в КНДР 11 апреля

Совет Госдумы в понедельник принял решение направить делегацию в Пхеньян в период с 11 по 15 апреля 2019 года, сообщил "Интерфаксу" участник заседания Совета, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Даты поездки согласованы с 11 по 16 апреля", - сказал Л.Калашников.
Согласно решению Думы, депутаты примут участие в мероприятиях, посвященных 70-летию заключения Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР в связи с приглашением посольства Корейской Народно-Демократической Республики в РФ по поручению Центрального комитета Трудовой партии Кореи, отметил собеседник агентства.
Как ранее сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, в делегацию войдут представители всех думских фракций, возглавит делегацию руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
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