Банки-агенты АИКГФ в январе-феврале выдали ипотечных кредитов на 36,5 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-феврале 2019 года выдали ипотечных кредитов на сумму 36,5 млн манатов, что на 8% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в феврале 2019 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 23,5 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ в январе-феврале 2019 года рефинансировал кредитов на сумму 43,7 манатов (рост на 11,8% по сравнению с январем-февралем 2018 года - ИФ).
Фонд в отчетном периоде не получал из госбюджета средства для финансирования социальной ипотеки.
АИКГФ в январе-феврале 2019 года также не привлекал средства от размещения облигаций.
В 2018 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 272,5 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Мамедов
Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана отработали задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям
МИД Азербайджана опроверг информацию о закрытии воздушного коридора для перевозок НАТО в Афганистан
Глава генштаба ВС Азербайджана посетил в Саудовской Аравии Центр Исламской военной коалиции по борьбе с терроризмом
Рынок выездного туризма из РФ в 2019 году имеет все шансы восстановиться до докризисного уровня
В Грузии упразднили выпускные экзамены в школах
Центр Баку перекроют на 8 дней для движения транспорта в связи с проведением этапа Ф-1
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами
РФ и Турция могут выйти на совместное производство высокотехнологичной военной техники - Путин
Эрдоган: вопрос о поставках С-400 закрыт, это суверенное право Турции
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании деловой миссии российских промышленных предприятий
В Азербайджане в городах Ленкорани и Масаллы прошли очередные региональные туры Олимпиады по русскому языку
Логистический Центр Абшерон принял первый блок-поезд по маршруту Стамбул-Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»