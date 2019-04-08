Рынок выездного туризма из РФ в 2019 году имеет все шансы восстановиться до докризисного уровня

Рынок выездного туризма в России в 2019 году имеет все шансы восстановиться до объемов докризисного 2014 года и даже превзойти их, сообщил на пресс-конференции в понедельник президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
"После 2014 года, когда во втором квартале мы достигли 12,2 млн поездок за рубеж, к 2018 году был довольно приличный провал в связи с понятными причинами - падение курса рубля, обострение международной обстановки. К 2018 году мы восстановились до 11,8 млн поездок за второй квартал, и в этом году есть все шансы выйти на уровень докризисный и может быть даже его превысить", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что большая часть населения по-прежнему не может себе позволить зарубежные поездки - перераспределение рынка в пользу внутреннего туризма продолжается.
"Если говорить об отдельных видах туризма, опережающими темпами растут специализированные комбинированные виды туризма. Например, круизы, сплавы, трекинг, агротуризм, все что связано с природоориентированным туризмом, это вообще мейнстрим мирового и нашего рынка с учетом поколенческих изменений в потреблении", - добавил С.Шпилько.
По его словам, в трендах также экскурсионные туры в города на выходные (сити-брейки), bleisure - сочетание бизнес-поездок с коротким отдыхом после деловой части, санаторно-курортный отдых.
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