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Туризм 08.04.2019 22:06

Рынок выездного туризма из РФ в 2019 году имеет все шансы восстановиться до докризисного уровня

Рынок выездного туризма в России в 2019 году имеет все шансы восстановиться до объемов докризисного 2014 года и даже превзойти их, сообщил на пресс-конференции в понедельник президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"После 2014 года, когда во втором квартале мы достигли 12,2 млн поездок за рубеж, к 2018 году был довольно приличный провал в связи с понятными причинами - падение курса рубля, обострение международной обстановки. К 2018 году мы восстановились до 11,8 млн поездок за второй квартал, и в этом году есть все шансы выйти на уровень докризисный и может быть даже его превысить", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что большая часть населения по-прежнему не может себе позволить зарубежные поездки - перераспределение рынка в пользу внутреннего туризма продолжается.

"Если говорить об отдельных видах туризма, опережающими темпами растут специализированные комбинированные виды туризма. Например, круизы, сплавы, трекинг, агротуризм, все что связано с природоориентированным туризмом, это вообще мейнстрим мирового и нашего рынка с учетом поколенческих изменений в потреблении", - добавил С.Шпилько.

По его словам, в трендах также экскурсионные туры в города на выходные (сити-брейки), bleisure - сочетание бизнес-поездок с коротким отдыхом после деловой части, санаторно-курортный отдых.

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Тэги: ТУРИЗМ, ПОЕЗДКИ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]