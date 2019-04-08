Зеленский остается фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

Разрыв ставок, установленных букмекерами на участников второго тура президентских выборов на Украине, за минувшую неделю несколько снизился, однако Владимир Зеленский по-прежнему остается фаворитом.
В частности, букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, принимает ставки на победу В.Зеленского на уровне 1,3 к 1, Петра Порошенко - 3,3 к 1, тогда как неделю назад они составляли соответственно 1,22 к 1 и 4 к 1.
У оператора "Пари-Матч" ставки на второй срок нынешнего президента выросли до 2,9 к 1 с 3,1 к 1, тогда как коэффициент на первое место В.Зеленского в избирательной гонке снизился до 1,45 к 1 с 1,35 к 1.
Еще один букмекер, 1Xbet, повысил ставки на победу П.Порошенко до 2,56 к 1 с 3,096 к 1 неделю назад, однако для В.Зеленского они также слегка подросли - до 1,21 к 1 с 1,336 к 1.
У оператора "Фаворит спорт" ставки на будущее президентство В.Зеленского принимают с коэффициентом 1,35 к 1, тогда как возможность нынешнего президента обойти своего соперника во втором туре оценивается ставкой 2,95 к 1.
Как сообщалось со ссылкой на данные ЦИК, В.Зеленский и действующий глава государства П.Порошенко набрали в первом туре выборов соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей.
За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,6%. Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,1%.
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