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Регион 08.04.2019 18:16

Завершение поставки комплексов С-400 Анкаре является первоочередной задачей в рамках российско-турецкого ВТС - Путин

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей в сфере военно-технического сотрудничества с Турцией завершение работы по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

"Серьезные задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь, речь идет о завершении реализации контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", - сказал В.Путин в понедельник в ходе заседания Совета сотрудничества высшего уровня РФ-Турция в Москве.

"На повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турцию современной российской продукции военного назначения", - добавил президент РФ.

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года, сообщило агентство "Анадолу".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Тэги: ПУТИН, ТУРЦИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]