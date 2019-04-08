Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана отработали задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана провели летно-тактические занятия вертолетных подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«Авиационные средства выполнили задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя»,- говорится в сообщении.
Оборонное ведомство отмечает, что в ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.
«Задачи, поставленные в ходе занятий, были успешно выполнены вертолетными экипажами, а результаты боевых стрельб высоко оценены»,- отмечается в сообщении.
Занятия прошли согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.
Ф.Исазаде
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