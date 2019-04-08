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Оборона 08.04.2019 18:26

Вертолетные подразделения ВВС Азербайджана отработали задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана провели летно-тактические занятия вертолетных подразделений, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Авиационные средства выполнили задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя»,- говорится в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника боевой стрельбой.

«Задачи, поставленные в ходе занятий, были успешно выполнены вертолетными экипажами, а результаты боевых стрельб высоко оценены»,- отмечается в сообщении.

Занятия прошли согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВВС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]