Трамп решил внести Корпус стражей Исламской Революции в список террористических группировок

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести иранский Корпус стражей Исламской Революции, включая их силы "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении президента США, распространенном по пулу журналистов Белого дома.