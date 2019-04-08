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Дальнее зарубежье 08.04.2019 18:27

Трамп решил внести Корпус стражей Исламской Революции в список террористических группировок

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести иранский Корпус стражей Исламской Революции, включая их силы "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении президента США, распространенном по пулу журналистов Белого дома.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, ТЕРРОРИЗМ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]