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Дальнее зарубежье 08.04.2019 18:33

Аэропорт Триполи прекратил работу после обстрела с воздуха - СМИ

Единственный действующий в Триполи международный аэропорт - Митига - приостановил отправление и прием авиарейсов, сообщают в понедельник ливийские СМИ.

Отмечается, что на такой шаг руководство аэропорта пошло из соображений безопасности пассажиров после того, как ранее в понедельник аэропорт обстреляла боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА).

Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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Тэги: ТРИПОЛИ, АЭРОПОРТ, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]