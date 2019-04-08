Аэропорт Триполи прекратил работу после обстрела с воздуха - СМИ

Единственный действующий в Триполи международный аэропорт - Митига - приостановил отправление и прием авиарейсов, сообщают в понедельник ливийские СМИ.
Отмечается, что на такой шаг руководство аэропорта пошло из соображений безопасности пассажиров после того, как ранее в понедельник аэропорт обстреляла боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА).
Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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