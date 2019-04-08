Помпео призвал компании со всего мира к осмотрительности при сотрудничестве с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник призвал компании по всему миру проявлять осмотрительность при ведении бизнеса с иранскими партнерами.

"Если вы юрист европейский финансовой организации, то поймите, что рисков стало больше. КСИР (Корпус стражей Исламской Революции - ИФ) контролирует значительную часть иранской экономики... Иногда сложно понять, принимает ли КСИР участие (в деятельности той или иной компании - ИФ)... Я думаю, что от компаний потребуется больше осмотрительности... Это касается и торговли", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Это (решение США внести КСИР в список террористических организаций - ИФ) создает ясность по поводу того, какие транзакции могут быть опасны для компаний не только в Европе, но и по всему миру", - заявил М.Помпео.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. Объявляя о своем решении Д.Трамп подчеркнул, что КСИР - это "основной инструмент иранского правительства в процессе реализации его террористической кампании в мире".