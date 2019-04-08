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Регион 08.04.2019 19:32

Помпео призвал компании со всего мира к осмотрительности при сотрудничестве с Ираном

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник призвал компании по всему миру проявлять осмотрительность при ведении бизнеса с иранскими партнерами.

"Если вы юрист европейский финансовой организации, то поймите, что рисков стало больше. КСИР (Корпус стражей Исламской Революции - ИФ) контролирует значительную часть иранской экономики... Иногда сложно понять, принимает ли КСИР участие (в деятельности той или иной компании - ИФ)... Я думаю, что от компаний потребуется больше осмотрительности... Это касается и торговли", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Это (решение США внести КСИР в список террористических организаций - ИФ) создает ясность по поводу того, какие транзакции могут быть опасны для компаний не только в Европе, но и по всему миру", - заявил М.Помпео.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. Объявляя о своем решении Д.Трамп подчеркнул, что КСИР - это "основной инструмент иранского правительства в процессе реализации его террористической кампании в мире".

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Тэги: США, РИСКИ, КОМПАНИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]