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Наука и образование 08.04.2019 21:34

В Грузии упразднили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании в понедельник принял инициированные правительством изменения в закон "Об общем образовании", в соответствии с которыми выпускные экзамены в школах отменяются.

Законодательную инициативу правительства поддержали 80 депутатов, восемь проголосовали против.

Данный законопроект повторно был поставлен на голосование, поскольку на заседании парламента 5 апреля он не получил необходимого количества голосов, причиной чего в парламентском большинстве была названа проблема технического характера.

Согласно закону, с 2018-2019 учебного года в Грузии упраздняются выпускные экзамены в школах для учеников 11-х и 12-х классов. Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, учащиеся должны будут иметь положительные оценки по всем предметам - 5 или более баллов по десятибалльной системе оценки знаний.

Кроме того, от сдачи школьных выпускных экзаменов освобождаются лица, которые прошлые годы не смогли получить документ о получении полного общего образования. В частности, учащиеся, которые провалили или по каким-либо другим причинам не смогли сдать выпускные экзамены, также смогут получить аттестат, если по всем предметам имеют не менее пяти баллов.

Выпускники, которые получат аттестат, получают право пройти регистрацию с целью приема в профессиональные или высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы.

В Минобразования Грузии утверждают, что отмена выпускных экзаменов направлена на усиление роли школы в системе образования. При этом подчеркивают, что во время разработки новых правил были учтены все вопросы, которые ставились в течение нескольких лет, чтобы в школе больше внимания уделяли именно учебе, а не экзаменационной процедуре.

В рамках реформы системы образования эксперты подготовили десять законодательно-нормативных пакетов, которые охватывают все направления. Среди изменений, запланированных в школах страны, - новая система оценки уровня знаний и навыков учителей, развитие школьной инфраструктуры, внедрение инноваций и технологий. Реформы продлятся четыре года и направлены на превращение Грузии в регионального лидера в сфере образования.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]