В Грузии упразднили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании в понедельник принял инициированные правительством изменения в закон "Об общем образовании", в соответствии с которыми выпускные экзамены в школах отменяются.
Законодательную инициативу правительства поддержали 80 депутатов, восемь проголосовали против.
Данный законопроект повторно был поставлен на голосование, поскольку на заседании парламента 5 апреля он не получил необходимого количества голосов, причиной чего в парламентском большинстве была названа проблема технического характера.
Согласно закону, с 2018-2019 учебного года в Грузии упраздняются выпускные экзамены в школах для учеников 11-х и 12-х классов. Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, учащиеся должны будут иметь положительные оценки по всем предметам - 5 или более баллов по десятибалльной системе оценки знаний.
Кроме того, от сдачи школьных выпускных экзаменов освобождаются лица, которые прошлые годы не смогли получить документ о получении полного общего образования. В частности, учащиеся, которые провалили или по каким-либо другим причинам не смогли сдать выпускные экзамены, также смогут получить аттестат, если по всем предметам имеют не менее пяти баллов.
Выпускники, которые получат аттестат, получают право пройти регистрацию с целью приема в профессиональные или высшие учебные заведения как в 2019 году, так и в последующие годы.
В Минобразования Грузии утверждают, что отмена выпускных экзаменов направлена на усиление роли школы в системе образования. При этом подчеркивают, что во время разработки новых правил были учтены все вопросы, которые ставились в течение нескольких лет, чтобы в школе больше внимания уделяли именно учебе, а не экзаменационной процедуре.
В рамках реформы системы образования эксперты подготовили десять законодательно-нормативных пакетов, которые охватывают все направления. Среди изменений, запланированных в школах страны, - новая система оценки уровня знаний и навыков учителей, развитие школьной инфраструктуры, внедрение инноваций и технологий. Реформы продлятся четыре года и направлены на превращение Грузии в регионального лидера в сфере образования.
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