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ТЭК 08.04.2019 19:50

Цены на нефть выросли до максимумов с ноября, Brent на уровне $70,87 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник, торгуются на максимумах с ноября, на опасениях дальнейшего снижения предложения сырья на мировом рынке.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в интервью Bloomberg TV в понедельник, что ОПЕК по-прежнему сфокусирована на сокращении запасов нефти, которые пока "слишком высоки" и превышают средний уровень за пять лет на 70-80 млн баррелей.

Тем временем, эскалация конфликта в Ливии, где добыча нефти в прошлом месяце составляла 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), создает риск дефицита поставок на мировой рынок, отмечают эксперты.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 в понедельник составила $70,87 за баррель, что на $0,53 (0,75%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,57%) - до $64,07 за баррель.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что в воскресенье нанесла первый воздушный удар по пригороду Триполи, передают западные СМИ.

В свою очередь бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.

"Самопровозглашенная армия Халифы Хафтара начала наступление на столицу Ливии, контролируемую признанным мировым сообществом правительством страны, - цитирует MarketWatch аналитика по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзера. - Захват Триполи сам по себе не несет прямой угрозы экспорту нефти, однако угроза введения санкций в отношении Ливии создает серьезный риск подъема цен на нефть".

Ситуация вокруг Ливии на фоне продолжающегося сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, а также американских санкций в отношении Венесуэлы и Ирана, создает очень унылую обстановку для тех, кто ищет более низких цен на нефть, особенно для президента США Дональда Трампа, учитывая подъем цен на бензин в США до максимумов сезона 2014 года, отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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