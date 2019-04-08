Италия пока не намерена выводить войска из Ливии - СМИ

Итальянские власти на данный момент не рассматривают возможность вывода своего контингента из Ливии, сообщает в понедельник местное телевидение со ссылкой на источники в руководстве Италии.

В настоящее время в Ливии находятся около 400 итальянских военнослужащих. Они базируются в городе Мисурата, расположенном на западе страны, и занимаются, в частности, подготовкой сотрудников ливийских сил безопасности, а также - оказанием медпомощи.

Город Мисурата в настоящее время находится под контролем противников Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Именно бойцы из Мисураты в настоящее время считаются наиболее боеспособной частью сил, обороняющих Триполи от наступающих бойцов Х.Хафтара.

Ранее в апреле сообщалось о выводе из Ливии из соображений безопасности контингента США.

Сообщения о намерении Италии оставить свой контингент в Ливии появились на фоне публикации в европейских СМИ данных о том, что среди стран ЕС нет единого мнения по поводу происходящего в Ливии. Так, в ряде публикаций указывается, что власти Франции, не декларируя этого, поддерживают Х.Хафтара, тогда как в Риме, напротив, продолжают выступать за его противника - правительство национального единства в Триполи.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.