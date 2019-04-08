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Регион 08.04.2019 19:47

Зариф предложил внести контингент США на Ближнем Востоке в список террористических организаций - СМИ

Глава МИД Ирана Джавад Зариф предложил внести вооруженные силы США, базирующиеся на Ближнем Востоке, в список террористических организаций, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Подобную просьбу Дж.Зариф выразил в письме президенту Ирана Хасану Рухани, сообщает агентство со ссылкой на иранские СМИ.

Кроме того, Дж.Зариф направил ноту протеста из-за решения Вашингтона по Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР) в посольство Швейцарии, представляющее интересы США в Тегеране.

В то же время, иранское агентство ИРНА сообщает, что в своем письме к Х.Рухани Дж.Зариф просит внести в список террористических организаций центральное командование вооруженных сил США.

В письме, по данным иранского агентства, Дж.Зариф обвиняет центральное командование ВС США в "скрытой и открытой поддержке террористических группировок в регионе и прямом вмешательстве в террористическую деятельность". Соответствующее решение, отмечает агентство, может принять высший совет национальной безопасности Ирана, который возглавляет Х.Рухани.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

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Тэги: ИРАН, США, ТЕРРОРИЗМ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]