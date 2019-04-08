С Эрдоганом обсуждались перспективные проекты в сфере ВТС и поставка С-400 - Путин

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили перспективные проекты в сфере военно-технического сотрудничества и поставку в Турцию ЗРС С-400.

"Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической сфере, в частности, реализацию контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в понедельник.

"Речь также шла и о других текущих и перспективных проектах в рамках военно-технического сотрудничества", - отметил он.

5 апреля Р.Т.Эрдоган подтвердил, что Анкара ожидает поставок С-400 в июле 2019 года, сообщило агентство "Анадолу".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

3 апреля 2018 года В.Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.