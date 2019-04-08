Иран признал центральное командование ВС США террористической организацией - СМИ

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

Такое решение было принято в ответ на внесение Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, отмечает агентство.

Кроме того, совет объявил США страной, которая спонсирует терроризм.

"(Совет - ИФ) объявляет, что считает режим США "государством-спонсором терроризма"", - говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности, выдержки из которого приводит агентство.

В нем отмечается, что решение Вашингтона внести Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций является "незаконным и безрассудным действием".

Ранее в понедельник письмо с соответствующей просьбой отправил президенту Ирана Хасану Рухани глава МИД Ирана Джавад Зариф. В письме он обвинил центральное командование США в "скрытой и открытой поддержке террористических группировок в регионе и прямом вмешательстве в террористическую деятельность".

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.