Иран признал центральное командование ВС США террористической организацией - СМИ

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией, сообщает в понедельник агентство "Мехр".
Такое решение было принято в ответ на внесение Вашингтоном Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций, отмечает агентство.
Кроме того, совет объявил США страной, которая спонсирует терроризм.
"(Совет - ИФ) объявляет, что считает режим США "государством-спонсором терроризма"", - говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности, выдержки из которого приводит агентство.
В нем отмечается, что решение Вашингтона внести Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций является "незаконным и безрассудным действием".
Ранее в понедельник письмо с соответствующей просьбой отправил президенту Ирана Хасану Рухани глава МИД Ирана Джавад Зариф. В письме он обвинил центральное командование США в "скрытой и открытой поддержке террористических группировок в регионе и прямом вмешательстве в террористическую деятельность".
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.
КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.
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