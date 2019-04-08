В Судане за выходные задержаны почти 2,5 тыс. участников акций протеста - власти

Стражи порядка Судана задержали за минувшие выходные несколько тысяч человек в ходе антиправительственных протестов, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на власти страны.
По словам главы МВД Судана Башара Джумы, в общей сложности в столице страны и в других городах полиция задержала 2 496 человек. Он указал, что протестующие чинили беспорядки, в частности, портили полицейские автомобили.
Министр также сообщил, что субботние протесты унесли жизни семи протестующих, шестеро из которых погибли в Хартуме. По его словам, еще более 50 человек пострадали, в том числе 42 сотрудника сил безопасности.
Б.Джума отметил, что в субботу в Хартуме состоялось 23 акции протеста, еще несколько манифестаций прошло в других городах Судана.
Между тем агентство Associated Press отмечает, что в понедельник силы безопасности Судана предприняли попытку разогнать группу протестующих, которые с субботы проводят сидячую забастовку у здания генштаба в столице страны.
В свою очередь Суданская профессиональная ассоциация, которая выступает организатором этих акций, заявила, что стражи порядка применили слезоточивый газ против протестующих, а также использовали патроны с резиновыми пулями.
По данным агентства, в результате попытки разогнать участников протеста в понедельник пострадало не менее 90 человек.
Антиправительственные протесты в Судане продолжаются с декабря прошлого года. По данным местных властей, за это время погибли 38 человек. В свою очередь правозащитные организации сообщают о более чем 50 погибших, среди которых - дети и медики.
Западные СМИ отмечают, что протестное движение в стране активизировалось с прошлой недели, когда в другом африканском государстве - Алжире - президент страны Абдельазиз Бутефлика, занимавший пост главы государства с 1999 года, подал в отставку после продолжительных протестов.
Суданом с 1989 года руководит президент Омар аль-Башир.
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