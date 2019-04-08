РФ и Турция могут выйти на совместное производство высокотехнологичной военной техники - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция могут выйти на совместные разработки и производство высокотехнологичной военной техники.

"Я уже не говорю про военно-техническое сотрудничество, это высокотехнологичное производство. Мы вполне можем выйти (с Турцией) на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники", - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Он отметил, что Россия и Турция продолжает сотрудничество по многим направлениям, в частности ведется работа на рынке строительства.

"Турецкие компании за последние годы реализовали у нас проектов на 70 млрд долларов. Вдумайтесь в эти цифры, хорошие цифры. Большое количество построено объектов и в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде, и в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. И продолжаются эти стройки", - сказал В.Путин.

По его словам, развивается дорожное строительство, металлургическая промышленность. "В химии есть отличные хорошие перспективы, в удобрениях, в автомобильном транспорте - и по перевозкам и по производству", - добавил президент.