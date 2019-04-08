Путин признает проблемы в обсуждении с Турцией цен на российский газ, но уверен, что решение будет найдено

Президент РФ Владимир Путин признал наличие проблем в обсуждении цен на поставки российского газа в Турцию, но выразил уверенность, что все будет решено. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Что касается энергоносителей - они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются "Газпромом" (MOEX: GAZP) в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения. Но они все равно будут находиться, эти решения. Мы их будем искать и будем находить. Потому что мы дорожим турецким рынком и отношениями с турецкими партнерами и друзьями", - сказал российский президент.
При этом В.Путин напомнил о стабильных поставках российского газа в Турцию, а также увеличении поставок в холода. "Я хочу сказать самое главное в этой части. Дело даже не столько в ценах, хотя это очень важные параметры. Дело в стабильности поставок российского газа. У Турции много контрактов в области поставки газа, далеко не все выполняют свои контрактные обязательства. А Россия стабильно выполняет. И по объёмам, и по ценам, и действует на основе долгосрочных контрактов. И это, несмотря ни на какие ценовые показатели, создаёт базовые условия для развития турецкой экономики", - подчеркнул он.
"Потому что бизнес понимает, как он будет жить на перспективу, уверен в этих поставках. Более того, в осенне-зимний период Россия увеличивает по просьбе турецкого правительства объемы поставок наших энергоносители на турецкий рынок. Потому что другие партнеры Турции не справляются со взятыми на себя обязательствами. А мы делаем это исправно", - отметил В.Путин.
С середины прошлого года Турция заметно снизила отбор российского газа. Ещё сильнее закупки снизились в 2019 году. С другой стороны, республика наращивает закупки подешевевшего СПГ, даже из России. По данным "Интерфакса", турецкая сторона намерена добиваться новых скидок на российский газ. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, находящийся на переговорах, отказался отвечать на вопрос о переговорах об изменении контракта.
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