ООН в скором времени может признать часть арктического шельфа российской территорией - газета

В скором времени ожидается окончательное решение ООН по признанию части арктического шельфа российской территорией, заявил газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Подкомиссия ООН действительно приняла решение о присоединении к России части шельфа, однако окончательного признания новых территорий со стороны ООН нам только предстоит дождаться. Надеюсь, что это в скором времени произойдет, и наши совместные усилия по научному изучению Арктики принесут практические плоды", - сказал С.Иванов.
Он отметил, что это не только даст мощный толчок развитию экономики, транспорта и судоходства, но и позволит усилить экологический контроль в регионе.
"Благодаря этому событию Россия будет иметь большие возможности для установления собственных норм и правил в сфере экологии. И именно наша страна будет требовать их соблюдения у других государств, потому что это наш шельф и любое загрязнение окружающей среды будет нашей головной болью", - считает С.Иванов.
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