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СНГ 09.04.2019 09:03

ООН в скором времени может признать часть арктического шельфа российской территорией - газета

В скором времени ожидается окончательное решение ООН по признанию части арктического шельфа российской территорией, заявил газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Подкомиссия ООН действительно приняла решение о присоединении к России части шельфа, однако окончательного признания новых территорий со стороны ООН нам только предстоит дождаться. Надеюсь, что это в скором времени произойдет, и наши совместные усилия по научному изучению Арктики принесут практические плоды", - сказал С.Иванов.

Он отметил, что это не только даст мощный толчок развитию экономики, транспорта и судоходства, но и позволит усилить экологический контроль в регионе.

"Благодаря этому событию Россия будет иметь большие возможности для установления собственных норм и правил в сфере экологии. И именно наша страна будет требовать их соблюдения у других государств, потому что это наш шельф и любое загрязнение окружающей среды будет нашей головной болью", - считает С.Иванов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ШЕЛЬФ, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]