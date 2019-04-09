ООН в скором времени может признать часть арктического шельфа российской территорией - газета

В скором времени ожидается окончательное решение ООН по признанию части арктического шельфа российской территорией, заявил газете "Известия" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Подкомиссия ООН действительно приняла решение о присоединении к России части шельфа, однако окончательного признания новых территорий со стороны ООН нам только предстоит дождаться. Надеюсь, что это в скором времени произойдет, и наши совместные усилия по научному изучению Арктики принесут практические плоды", - сказал С.Иванов.

Он отметил, что это не только даст мощный толчок развитию экономики, транспорта и судоходства, но и позволит усилить экологический контроль в регионе.

"Благодаря этому событию Россия будет иметь большие возможности для установления собственных норм и правил в сфере экологии. И именно наша страна будет требовать их соблюдения у других государств, потому что это наш шельф и любое загрязнение окружающей среды будет нашей головной болью", - считает С.Иванов.