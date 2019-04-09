Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию

Законопроект, предотвращающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, получил одобрение королевы и стал законом.
"Наш межпартийный законопроект теперь имеет королевское согласие. Парламент проголосовал сегодня против ущерба и хаоса, который мог быть причинен в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности выходом из ЕС без сделки", - написала автор законопроекта, член Лейбористской партии Иветта Купер в своем Twitter.
Ранее обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство продлить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.
Таким образом, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.
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