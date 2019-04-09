Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.026 GBR   2.2212 TRY   0.3013

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.08 0.98 Brent 70.34 0.94

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2019 09:09

Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию

Законопроект, предотвращающий выход Великобритании из ЕС без соглашения, получил одобрение королевы и стал законом.

"Наш межпартийный законопроект теперь имеет королевское согласие. Парламент проголосовал сегодня против ущерба и хаоса, который мог быть причинен в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности выходом из ЕС без сделки", - написала автор законопроекта, член Лейбористской партии Иветта Купер в своем Twitter.

Ранее обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство продлить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Таким образом, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ЗАКОНОПРОЕКТ, САНКЦИЯ


Похожие новости


Туск предложит план по гибкому продлению сроков Brexit - СМИ Тереза Мэй проведет пятичасовое заседание правительства после голосования по Brexit в парламенте Спикер британской палаты общин выбрал четыре варианта для голосования по альтернативным вариантам Brexit Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю - Goldman Sachs Второй референдум по Brexit возможен, считает канцлер казначейства Великобритании Петиция за отмену Brexit набрала уже почти 2,5 млн голосов в Великобритании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]