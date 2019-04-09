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Дальнее зарубежье 09.04.2019 10:13

Помпео в ходе поездки по Южной Америке посетит границу Колумбии и Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Чили, Парагвай, Перу и в Колумбии город Кукуту, находящийся на границе с Венесуэлой, сообщает во вторник госдепартамент США.

"Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Чили, Парагвай, Перу и Кукуту в Колумбии с 11 по 15 апреля, чтобы углубить партнерство США в западном полушарии", - говорится в сообщении.

В ходе визита госсекретарь США сделает короткую остановку в Кукуте (Колумбия) 14 апреля, чтобы "посетить организации, поддерживающие венесуэльских беженцев, и оценить проблемы, связанные с закрытой границей".

Кроме того, вопросы, связанные с Венесуэлой, согласно сообщению госдепа, М.Помпео планирует обсудить 13 апреля с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и министром иностранных дел Луисом Кастильони, а также в ходе визита в столицу Перу с президентом Мартином Вискаррой и главой МИД Нестором Пополизио.

Отмечается, что во время поездки в Чили положение в Венесуэле обсуждаться не будет.

12 апреля глава госдепа встретится с президентом Чили Себастьяном Пинерой и министром иностранных дел Роберто Ампуэро, "чтобы подчеркнуть региональное лидерство Чили, наши прочные экономические связи, двустороннее партнерство в области науки и техники и сотрудничество в области безопасности, в том числе по вопросам кибернетики".

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Тэги: США, ЮЖАМЕРИКА, ВЕНЕСУЭЛА, ПОЕЗДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]