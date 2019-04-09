Помпео в ходе поездки по Южной Америке посетит границу Колумбии и Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Чили, Парагвай, Перу и в Колумбии город Кукуту, находящийся на границе с Венесуэлой, сообщает во вторник госдепартамент США.
"Госсекретарь США Майк Помпео отправится в Чили, Парагвай, Перу и Кукуту в Колумбии с 11 по 15 апреля, чтобы углубить партнерство США в западном полушарии", - говорится в сообщении.
В ходе визита госсекретарь США сделает короткую остановку в Кукуте (Колумбия) 14 апреля, чтобы "посетить организации, поддерживающие венесуэльских беженцев, и оценить проблемы, связанные с закрытой границей".
Кроме того, вопросы, связанные с Венесуэлой, согласно сообщению госдепа, М.Помпео планирует обсудить 13 апреля с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и министром иностранных дел Луисом Кастильони, а также в ходе визита в столицу Перу с президентом Мартином Вискаррой и главой МИД Нестором Пополизио.
Отмечается, что во время поездки в Чили положение в Венесуэле обсуждаться не будет.
12 апреля глава госдепа встретится с президентом Чили Себастьяном Пинерой и министром иностранных дел Роберто Ампуэро, "чтобы подчеркнуть региональное лидерство Чили, наши прочные экономические связи, двустороннее партнерство в области науки и техники и сотрудничество в области безопасности, в том числе по вопросам кибернетики".
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