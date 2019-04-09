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СНГ 09.04.2019 09:13

Резерва правительства хватит для проведения досрочных президентских выборов в 2019г в Казахстане - глава Минфина

В резерве правительства Казахстана есть необходимые средства для финансирования досрочных президентских выборов, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов.

"Я думаю, он (министр национальной экономики Руслан Даленов - ИФ-К) правильно говорит. Пусть сначала такое решение (о проведении досрочных президентских выборов - ИФ-К) будет. А потом будем решать вопросы по мере их поступления. В резерве правительства необходимые средства есть на непредвиденные расходы", - сказал А.Смаилов в беседе с агентством.

При этом он затруднился назвать сумму, которая может быть направлена на финансирование выборов.

"Не могу сказать, это же не обычные расходы, а проходит раз в пять лет. Ситуация меняется, есть инфляционные процессы. Я даже не оцениваю, задачу поставят, будем решать", - пояснил министр финансов.

Ранее в четверг глава Миннацэкономики Казахстана Р.Даленов сообщал, что, несмотря на то, что в текущем бюджете на 2019 год не заложены средства на поведение внеочередных президентских выборов, правительство при необходимости может профинансировать их проведение из своего резерва.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, РЕЗЕРВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]