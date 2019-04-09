Резерва правительства хватит для проведения досрочных президентских выборов в 2019г в Казахстане - глава Минфина

В резерве правительства Казахстана есть необходимые средства для финансирования досрочных президентских выборов, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов.
"Я думаю, он (министр национальной экономики Руслан Даленов - ИФ-К) правильно говорит. Пусть сначала такое решение (о проведении досрочных президентских выборов - ИФ-К) будет. А потом будем решать вопросы по мере их поступления. В резерве правительства необходимые средства есть на непредвиденные расходы", - сказал А.Смаилов в беседе с агентством.
При этом он затруднился назвать сумму, которая может быть направлена на финансирование выборов.
"Не могу сказать, это же не обычные расходы, а проходит раз в пять лет. Ситуация меняется, есть инфляционные процессы. Я даже не оцениваю, задачу поставят, будем решать", - пояснил министр финансов.
Ранее в четверг глава Миннацэкономики Казахстана Р.Даленов сообщал, что, несмотря на то, что в текущем бюджете на 2019 год не заложены средства на поведение внеочередных президентских выборов, правительство при необходимости может профинансировать их проведение из своего резерва.
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