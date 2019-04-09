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Дальнее зарубежье 09.04.2019 09:19

Помпео назвал командующего спецподразделением "Кудс" Сулеймани "террористом"

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что глава иранского спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани такой же террорист как глава ИГ.

"Да, он террорист", - заявил М.Помпео в интервью на телеканале Fox News на вопрос журналиста, можно ли приравнять К.Сулеймани к главе группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

"У Касема Сулеймани на руках кровь американцев, также как и у сил, которые он возглавляет", - добавил он.

Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.

В заявлении отмечается, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.

СМИ в конце прошлой недели сообщали, что администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. По данным газеты The Wall Street Journal, такое решение поддерживали госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле Али Хаменеи.

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Тэги: США, ИРАН, ПОМПЕО, СУЛЕЙМАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]