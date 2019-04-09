Госсекретарь США Майк Помпео считает, что глава иранского спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани такой же террорист как глава ИГ.
"Да, он террорист", - заявил М.Помпео в интервью на телеканале Fox News на вопрос журналиста, можно ли приравнять К.Сулеймани к главе группировки ИГ Абу Бакр аль-Багдади.
"У Касема Сулеймани на руках кровь американцев, также как и у сил, которые он возглавляет", - добавил он.
Ранее в понедельник Президент США Дональд Трамп объявил о решении внести иранский КСИР в список террористических организаций.
В заявлении отмечается, что США впервые в истории вносят в этот список структуру, являющуюся частью системы управления иностранным государством.
СМИ в конце прошлой недели сообщали, что администрация США намерена внести иранский Корпус стражей Исламской Революции в список террористических организаций. По данным газеты The Wall Street Journal, такое решение поддерживали госсекретарь США Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон.
КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему. КСИР подчинятся лично верховному лидеру страны - аятолле Али Хаменеи.
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