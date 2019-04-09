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09.04.2019 09:20

В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»

8 апреля 2019 года в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия великого русского писателя Фёдора Достоевского в Бакинском Славянском университете (БСУ) состоялась лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова» (по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание»), организованная совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане - Российским информационно-культурным центром в Баку и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В качестве лектора и модератора дискуссии выступила доцент БСУ Кямаля Умудова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]