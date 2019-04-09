В Баку прошла лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова»

8 апреля 2019 года в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия великого русского писателя Фёдора Достоевского в Бакинском Славянском университете (БСУ) состоялась лекция-диспут на тему «Парадокс Раскольникова» (по роману Фёдора Достоевского «Преступление и наказание»), организованная совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане - Российским информационно-культурным центром в Баку и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В качестве лектора и модератора дискуссии выступила доцент БСУ Кямаля Умудова.