Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне

Банк Республика, осуществивший в прошлом году множество полезных социальных проектов, в рамках политики корпоративной социальной ответственности, провел очередную социальную акцию в поселке Гузанлы Агдамского района.

Так, в этот раз, при инициативе и организации руководителя Международной Молодежной Организации в Азербайджане Махбубы Мусаеваой и представителя GAATES Илькина Алиева, при участии Исполнительной власти города Агдама а также при поддержке Банка Республика была проведена акция «Шехиды не забываются» по посадке деревьев в память о Агдамских шехидах.

В начале, участники акции минутой молчания почтили память граждан, ставших шехидами во имя территориальной целостности нашей республики.

После организаторы и участники проекта посадили 538 деревьев, в память о Агдамских шехидах, отдавших жизнь за целостность наших земель.

Согласно информации, полученной из Банка, в текущем году Банк продолжит реализовывать разные проекты не только в бизнес сфере, но и в социальной сфере во благо общества.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.