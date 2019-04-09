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09.04.2019 09:22

Банк Республика провел акцию по посадке деревьев в прифронтовой зоне

Банк Республика, осуществивший в прошлом году множество полезных социальных проектов, в рамках политики корпоративной социальной ответственности, провел очередную социальную акцию в поселке Гузанлы Агдамского района.

Так, в этот раз, при инициативе и организации руководителя Международной Молодежной Организации в Азербайджане Махбубы Мусаеваой и представителя GAATES Илькина Алиева, при участии Исполнительной власти города Агдама а также при поддержке Банка Республика была проведена акция «Шехиды не забываются» по посадке деревьев в память о Агдамских шехидах.

В начале, участники акции минутой молчания почтили память граждан, ставших шехидами во имя территориальной целостности нашей республики.

После организаторы и участники проекта посадили 538 деревьев, в память о Агдамских шехидах, отдавших жизнь за целостность наших земель.

Согласно информации, полученной из Банка, в текущем году Банк продолжит реализовывать разные проекты не только в бизнес сфере, но и в социальной сфере во благо общества.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]