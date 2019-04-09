Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 апреля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 9 апреля ЦБА установил 1,9151 манат/1EUR (8 апреля - 1,9092 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 9 апреля установил 0,0262 манат/1RUB (8 апреля – 0,026 манат/1RUB).
А. Мамедов
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