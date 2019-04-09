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Дальнее зарубежье 09.04.2019 10:45

Япония продлила санкции в отношении КНДР на два года

Япония решила во вторник продлить свои санкции против Северной Кореи на два года, сообщает The Mainichi Shimbun.

Санкции, продленные кабинетом министров, вводят полный запрет на двусторонний экспорт и импорт и запрещают въезд в Японию зарегистрированных в Северной Корее судов, а также иностранных судов, которые останавливались в портах КНДР.

Отмечается, что продление санкций призвано подтолкнуть Северную Корею к принятию конкретных шагов по достижению полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также решению проблемы удерживаемых в стране граждан Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о своем намерении решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами.

По официальным данным, КНДР похитило 17 граждан Японии. Из них только пять человек вернулись в страну в 2002 году. Как заявили в Пхеньяне, остальные восемь умерли, а четверо никогда не въезжали в КНДР.

Однако Япония считает доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.

Япония приняла ряд односторонних санкций в 2006 году после ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]